Bertín Osborne desvela qué ocurrió después de que Kiko Rivera estuviese en su casa

Kiko Rivera dará este fin de semana un paso más en su ¿dilatada trayectoria profesional? al estrenar un programa de entrevistas que se emitirá a través de su canal en Twitch.

El hijo de Isabel Pantoja se estrenará hablando con Bertín Osborne este sábado 13 a las 20.00. Será el reencuentro entre ambos, que coincidieron hace poco más de un año en Mi casa es la tuya, el espacio de Telecinco.

En aquella ocasión, Osborne le abrió las puertas de la Hacienda San José, su finca sevillana, en la primera entrega de esa temporada. Allí, Rivera recordó los momentos más duros de su vida, explicó la compleja relación con su hermana Isa y relató cómo la ayuda de su esposa, Irene Rosales, ha sido clave para dejar atrás sus adicciones.

Ahora, Bertín Osborne ha desvelado cómo aquel programa cambió la relación que tienen entre ellos. “Desde que le invité al programa me llama y hablamos todas las semanas. Tengo una buena sintonía con él. Me cuenta cincuenta cosas, cómo se encuentra, cómo va su vida. Debo ser el paño de lágrimas de todo el mundo”, ha explicado el cantante en Vanitatis.

En ese mismo medio ha anticipado que no hablará con Kiko Rivera sobre su reciente separación: “Ya le he dicho a Kiko que temas personales nada, nada de nada. Vamos a hablar de muchas cosas, menos de asuntos que tengan que ver con mi privacidad. Y me lo ha prometido”.

″Él sabe que no tengo ningún interés en hablar de mi separación, que por otra parte no hay nada más que contar que lo que ya hemos explicado Fabiola y yo. El chicle no se puede estirar más por mucho que haya gente que quiera hacerlo”, ha añadido.

Por todo ello, Osborne ha precisado que “más que una entrevista en sí, va a ser una charla distendida”: “Hablaremos de fútbol, de música, de cómo está. No vamos a entrar en intimidades. Por lo menos, por mi parte”.