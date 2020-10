Bertín Osborne desvela un episodio desconocido con Pablo Iglesias

Bertín Osborne ha aprovechado El Show de Bertín, su programa en Canal Sur, para hablar de Mi casa es la tuya, su espacio televisivo de entrevistas en Telecinco y, concretamente, de sus charlas con los políticos.

″¿Te gustaría entrevistar a Pablo Iglesias en su chalet de Galapagar?”, se podía leer en un rótulo.

“Yo le he invitado”, ha contado el presentador. El cantante ha afirmado que durante la campaña electoral del pasadas elecciones invitó a los cinco candidatos con opciones a la presidencia del Gobierno.

A la hora de la verdad, sólo tres de los cinco candidatos acudieron: Santiago Abascal (Vox), Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs).

Ahora, Osborne ha contado los pormenores de sus conversaciones con Pablo Iglesias para acudir como invitado a Mi casa es la tuya. “Yo le he invitado. Le dijimos que me gustaría hacer el programa en un sitio que no sea mi casa o en la suya”, ha comentado el presentador.

“Me contestó que sí venía al programa. Pero, al cabo de diez días, nos llamó otra vez y dijo que no podía. Fue él quien no quiso venir, pero yo le invité”, ha asegurado Osborne. El cantante ha desvelado también que el único que de primeras dijo que por agenda no podía fue Pedro Sánchez, que ya estuvo en su programa hace unos años.

Osborne ha explicado que Iglesias dijo que no podía ir al programa después de la negativa de Sánchez. ”¿Por qué? no lo sé. ¿Por qué no pudo de repente cuando ya había dicho que sí?”, ha señalado.

“A mí, personalmente, como profesional, me hubiera encantado hablar con él y tener una conversación, porque yo creo que nos habríamos entendido en muchas cosas”, ha comentado Osborne.

También ha salido el tema de la casa del líder de Unidas Podemos en Galapagar. Una decisión que Bertín ha apoyado: “Se ha comprado una casa muy buena, pero me gustaría que hubiese sido todavía mejor para que él entienda que en esta vida lo bueno es prosperar y conseguir objetivos cada vez mejores, vivir mejor”.