En la entrevista, Bertín Osborne reconoce que varios partidos le han ofrecido entrar en política, pero dice que siempre se negado porque no quiere robar: “Y tengo que trabajar un huevo para mantener todo mi tinglado. Con el sueldo de político no me da para vivir. Y como tengo que trabajar y no voy a mangar, no me sale a cuenta”.

Osborne está teniendo estos días gran presencia en los medios porque está promocionando su nuevo disco, llamado 40 años son pocos.

De hecho, su última visita a El Hormiguero, la semana pasada, provocó el enfado de los médicos después de que el cantante afirmase: “Es buenísimo tomar un tinto para desayunar, señores. El café es una mierda”.

“El café sienta fatal, es verdad”, añadió antes de asegurar que “el vino a esa hora te da un brillo en la frente cojonudo”. “No te hace falta echarte Nivea ni nada, tú ya por la mañana recién levantado, tu pelotazo de tinto”, añadió.