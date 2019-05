"Bertín Osborne es la persona viva que más odio, representa todo lo que odio, es medio calvo"

El programa de citas de Cuatro First Dates vivió este martes un extraño momento cuando Claudia, una de las participantes, cargó con dureza contra una de las estrellas de Mediaset, Bertín Osborne.

La joven de 18 años preguntó a su cita si él no odiaba a ninguna persona viva. El muchacho replicó que no y en ese momento se despertó la furia de Claudia.

“Yo sí. A Bertín Osborne”, aseveró mientras su pareja preguntaba: ”¿Quién es ese?”. ”¿No sabes quién es Bertín Osborne? Bueno, mejor. No te pierdes nada. Anuncia mejillones. No sé, me cae fatal, no lo soporto. O sea, representa todas las cosas que odio”, empezó diciendo la joven.