Bertín Osborne habla de Ayuso y manda un mensaje al PP: "Esto no hay Dios que lo aguante"

El popular cantautor y presentador de televisión Bertín Osborne habló este domingo muy claro de la crisis que está habiendo dentro del PP y del PP de Madrid durante su entrevista en La Roca, de laSexta.

Osborne aseguró que este no es el momento para ese tipo de tensiones, ya que es “inoportuno”. “Una catástrofe”, remarcó.

Para él, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una persona “honrada y honesta de la que uno no debería de tener miedo”. Volvió a reiterar que le gusta su forma de ser: “Me encanta la gente echada para adelante y a las claras e Isabel es así”.

“Meterá la pata muchas veces. Le pasa un poco como a mí, Isabel va hacia adelante como un kamikaze, menos mal que tiene a Miguel Ángel (Rodríguez) al lado, que la frena”, añadió.

Osborne también dijo que él sabe que Ayuso no quiere quitarle el liderazgo a Casado, ella no quiere: “Está en otra guerra que es hacer cosas importantes aquí en Madrid, ella no quiere quitarle a Pablo Casado nada y Pablo debería ser consciente de ello. Yo lo sé”.