Bertín Osborne no tiene pelos en la lengua y siempre se ha mostrado franco en sus opiniones políticas.

En cuanto a la situación que atraviesa el país tras el levantamiento militar promovido por Juan Guaidó, Bertín —contrario al gobierno de Maduro— afirma que está “horrorizado”: “Yo estoy al día. Pero al día es al día. De todo. Al minuto de todo lo que está pasando allí. Me llaman, me mandan WhatsApp la gente de allí. Estoy horrorizado porque esto no va a acabar bien. Esto va a acabar muy mal. Ya ha habido muertos hoy de chavales jovencitos”.

Mila Ximénez, colaboradora de Sálvame, ha interrumpido a Osborne para afirmar que las imágenes de los tanques del Ejército pasando por encima de algunos manifestantes le han recordado a la plaza de Tiananmen.

Después de eso, Bertín ha sido muy contundente: “La única salida es que dimita [Maduro]. Si dimite seguro que le van a dejar que se vaya y no va a haber más tragedia de la que puede haber”.