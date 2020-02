Bertín Osborne revela lo que pudo pasar con el primer 'Operación Triunfo': nada hubiera sido igual

Recuerda la oferta: “Me dijeron, Bertín, ¿quieres presentar un programa que se llamará Operación Triunfo?. Me lo cuentan y digo, esto es ‘pelotazo’, lo presento”. Sin embargo, no salió como él esperaba: “Ahora llega la cadena donde yo trabajaba –aunque no lo indica, en aquellos años trabajaba con Antena 3– y me dicen “no lo veo”. Digo, “ponte gafas”. Nada, “no lo veo”.

Lo que vino después es sabido: “Lo compró la cadena de la competencia –de nuevo sin mencionarlo, fue TVE– y arrasó”, señala, con Carlos Lozano como presentador.

En vista del fracaso comercial de su cadena, Bertín Osborne no se calló ante sus responsables. A la persona que le dijo que no, “luego le preguntaba yo: qué, ¿ya te has comprado las gafas, guapa? El resultado, confiesa, fue inmediato: “Me echaron, por decirlo en público. Vamos, no me renovaron el contrato”.