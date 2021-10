Bertín Osborne revienta contra el líder más inesperado: "No lo puedo ni ver, es un bocazas"

El presentador Bertín Osborne ha sorprendido al cargar con toda dureza contra el papa Francisco, del que ha dicho que “ni matao” invitaría a sus programas de televisión.

“No me jodas, ‘ni matao’. Vamos yo no le pienso invitar, o sea que no va a venir. No lo puedo ni ver”, ha asegurado durante una entrevista en Telemadrid, cadena por la que ha fichado para encabezar un nuevo formato.

“Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que largar estupideces. Me parece que es una catástrofe de papa”, ha asegurado antes de añadir: “Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle”.