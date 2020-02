Bertín Osborne se pronuncia y responde más tajante que nunca: "Esa chusma..."

Era uno de los rumores televisivos del año pero era demasiado bueno para ser verdad. Bertín Osborne no participará en Supervivientes 2020, tal y como él mismo ha explicado este jueves en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos en esRadio.

El locutor y el cantante se vieron las caras hace unas semanas en Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que Osborne tiene en Telecinco.

El artista ha sido muy contundente en cuanto sus explicaciones y ha cargado contra un medio de comunicación, al que acusa de inventarse noticias sobre su persona. ”¿Pero cómo voy a ir a Supervivientes, la gente se ha vuelto loca”, ha espetado.

“Además, aprovecho para decirlo, porque se lo merecen, hay una web de estas, que yo no he visto nada más lamentable, que, de mí, en los últimos dos o tres años, no han dado jamás una noticia. No es que sea medianamente acertada, sino verdadera”, ha dicho mosqueado el presentador de Mi casa es la tuya.

“Se han inventado directamente las noticias mías —que se llama Gol—. Esa chusma, que no se quienes serán, mienten cada vez que publican algo. Eso de Supervivientes mío no sé si ha salido ahí pero yo aprovecho para darles el palo. Cómo coño voy a ir yo a Supervivientes, a meterme a una isla tres meses con todo lo que tengo que hacer. No tengo edad”, ha sentenciado Osborne.

Puedes escucharlo a partir del minuto 6.