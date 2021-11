Bertín Osborne, sobre este político del PSOE: "Le tengo un cariño enorme, es un tipazo"

El cantante y presentador Bertín Osborne ha sido entrevistado este domingo en el programa La Roca de LaSexta por Nuria Roca, su presentadora, donde ha desmentido tener una relación con una joven de Sevilla con la que se le relaciona y también ha repasado la actualidad política.

Osborne, confeso votante de derechas, ha asegurado no creer en los partidos porque, dice, “los cánceres (sic) de toda esta democracia”.

Eso no ha sido óbice para que alguno le haya tratado de meter en sus filas, tal y como ha admitido el propio cantante. El extinto UPyD, la formación de ultraderecha Vox y el PP han sido las tres formaciones que lo han intentado.

“O sea, todos te han echado la caña menos la parte de izquierdas”, ha dicho Roca.

“Que no me hubiera importado, ¿eh? Yo he echado de menos que me llamaran del PSOE”, ha dicho Osborne.

En ese momento, el cantante ha dicho ser “muy amigo” de un conocido exdirigente socialista: Felipe González, expresidente del Gobierno.

“Le adoro, además”, ha asegurado Osborne, quien afirma tener “un cariño enorme” al ex jefe del Ejecutivo porque le parece “un tipazo”.