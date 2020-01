Bertín Osborne desmiente las últimas informaciones sobre su figura: "Es una gilipollez"

La semana pasada El Confidencial publicó una información en la que relacionaban a Bertín Osborne, el y presentador de Mi casa es la tuya, con el reality de Telecinco Supervivientes.

En ella aseguraban que el cantante de rancheras había acudido al centro de salud en el que se ponen las vacunas y se hacen las pruebas médicas los concursantes del programa de Mediaset. A este dato, el medio añadió unas declaraciones de Osborne en su programa.

“Pues yo igual cualquier día me lío la manta a la cabeza y me animo a estar ahí. Si fuera, no planificaría otra cosa más que ganarlo. Mis hijas no paran de decirme que vaya, que seguro que ganaría. Yo seguramente a los cinco días ya estaría llorando y diciendo ’me quiero volver a Sevilla”, contó.

En la pieza ya añaden que su representante había negado que las pruebas fueran relacionadas con el reality de Supervivientes, pero hasta ahora Osborne no había dicho nada.

Alto, claro y sin rodeos: “Es una gilipollez”. Así ha sido como el cantante ha desmentido la información en unas declaraciones concedidas al portal Look de OK Diario.

Fabiola, su mujer, también ha escrito al citado medio y ha negado todo de forma muy contundente: ”¿Pero qué tontería han escrito? Vaya credibilidad de mierda. Ya verás cuando empiece (Supervivientes) y no aparezca Bertín. A ver qué explicación van a dar?”.