Bertín Osborne pregunta a Feijóo si considera que Vox es ultraderecha y su respuesta es para verla

“Primero, si a ellos no les gusta que se lo digamos, yo no se lo diré. Segundo, ahora vamos a ver sus obras. Ahora tienen responsabilidades de gobierno en Castilla y León, vamos a ver cómo lo hacen y cómo gestionamos”, ha asegurado.

El presidente del PP ha destacado en el programa de Bertín Osborne que para él “es fundamental” que su partido “no renuncie al centro-derecha en España” y, tras la cuestión sobre Vox, no ha dudado en lanzar un dardo contra el presentador de Telecinco. “Esta pregunta me la esperaba, no cuatro repreguntas, pero la primera me la esperaba”, ha añadido.