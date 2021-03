Berto Romero hace “la peor promo posible” y no le falta razón

Berto Romero ha protagonizado este lunes un surrealista momento en el programa Zapeando de laSexta en plena promoción del monólogo Mucha tontería, con el que el humorista regresa a los escenarios.

En la entrevista a Romero ha reinado la confusión desde el inicio, cuando la euforia de Valeria Ros ha impedido tomar las riendas al presentador del formato, Dani Mateo.

Tras esto han llegado las anécdotas de Mateo con el humorista, quien ha recordado sus inicios en laSexta. “Eres un zorro, me estás zorreando”, ha espetado Romero después de que el presentador sacara algunos trapos sucios.

Y ahí no ha quedado todo. En el momento de la promoción, justo cuando Mateo le preguntaba dónde se podía ver el nuevo espectáculo, Romero ha comenzado a gesticular y a señalar sus auriculares.

″¿Te has quedado tonto?”, ha preguntado Mateo en un juego de palabras con el nombre del show. Pero este no ha parado de hacer señas explicando que no escuchaba nada mientras los colaboradores del formato comentaban que se había muteado.