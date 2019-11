El tonteo entre Tamara Falcó y Jordi Cruz se viene a cocinando a fuego lento desde hace varias entregas de MasterChef Celebrity. Mucho se ha comentado acerca de la complicidad especial entre la hija de Isabel Preysler y el juez del concurso y este miércoles el shippeose disparó con lo que ocurrió entre ambos en una de las pruebas.

El equipo de Falcó tenía que preparar un helado y necesitaba la ayuda del chef para conseguir remover bien el nitrógeno con unas varillas. No lo conseguían y, entre risas, llamaron al cocinero para que les socorriera.

“Tamara, después del mal rato que me has hecho pasar algo me tendrás que dar para que te eche una mano”, empezó a tirar la caña Cruz. “Esta es tu última oportunidad para convencerme para algo que a mí me merezca la pena”, añadió.

La concursante, muerta de risa, lo persiguió para retenerlo mientras sus compañeros Juan Avellaneda y Vicky Martín Berrocal le gritaban: ”¡Dale un beso! ¡Sedúcele, dale un beso!”.