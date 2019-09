EFE El chef sueco Bjorn Frantzen (c), galardonado como mejor chef del mundo, posa junto a los españoles Joan Roca (d), segundo clasificado, y Dabiz Muñoz, tercer clasificado, durante la gala de entrega de los galardones "The Best Chef Awards", que distinguen a los mejores cocineros del mundo, elegidos por los propios chefs y profesionales, este martes en Barcelona.

El sueco Bjorn Frantzén ha sido elegido este martes como el mejor cocinero del mundo al recibir el galardón The Best Chef Award Top 100 de 2019 en una gala celebrada en la Universidad de Barcelona, y en la que son los propios chefs y profesionales los que deciden los premios.

Durante el acto, que ha congregado a un centenar de los mejores chefs del mundo, también se ha entregado el premio The Best Chef Legend Award al austríaco Eckart Witzigmann, de 78 años y conocido aparte de por su trabajo tras los fogones por su divulgación de la cocina con la publicación de varios libros.

Se ha repartido asimismo el The Best Chef Best FoodArt Award, que ha recaído en las manos del británico Daniel Watkins, y el The Best Chef Fol-LOVERS Award, que ha distinguido al chef francés Gregoire Berger, del restaurante Ossiano de Dubai.

El The Best Chef Rising Star Award ha ido a parar a las manos de la peruana Pía León, quien dirige la cocina del restaurante Central en Lima (Perú) junto con su pareja Virgilio Martínez.

Mientras que el trío de chefs que comanda el barcelonés Disfrutar —Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch— se ha llevado una doble satisfacción al ser elegido su restaurante también como el The Best Chef City Gourmet Award.

La familia Roca también se ha ido a casa con gran alegría, pues Jordi, hermano de Joan, ha sido galardonado con el The Best Chef Pastry.