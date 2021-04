Beth responde a los que la critican por haber acudido a Eurovisión con sus ideas políticas

View this post on Instagram

Rodergas ha confesado que le hacen gracia porque, para ella, “no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”. “Separar música y política me parece un ejercicio maduro y necesario. Al igual que alzar la voz para las injusticias. Eso es algo que nunca voy a dejar de hacer, cante en el idioma que cante”, ha indicado.

Además, la cantante ha señalado que el catalán es un valor muy preciado para la cultura de la región y ha dicho que “sería una pena que se perdiera”.

“Es cierto que en Barcelona, en la gran mayoría de comercios, te atienden en todas las lenguas del mundo, pero no tanto en catalán. Buscar herramientas que potencien su uso, me parece maravilloso. Es riqueza cultural”, ha rematado.

Además, también ha sido preguntada por su enfermedad, ya que hace en 2019 reconoció que en 2016 le diagnosticaron de endometriosis. “Me han operado dos veces, pero por suerte, he podido ser madre dos veces. Ahora mismo no me afecta en nada en mi vida, ya que está totalmente controlada y los dolores también”, ha afirmado.