A post shared by Beth Rodergas (@bethrodergas) on Sep 11, 2019 at 7:06am PDT

View this post on Instagram

La cantante representó a España en Eurovisión en el año 2003 y terminó en octava posición. Hace sólo dos meses afirmó en una entrevista con Eloi Vila en el programa Al cotxe! de TV3: “Representar a España en Eurovisión me lo encontré, no me hacía especial ilusión”.

“Era la única persona del Estado a la que no le gustaba esa canción. No la quería meter ni en el disco, no la quería cantar en los conciertos y la gente me la pedía. Fue un pelín trauma. La defendí, pero aquella noche le dije a Nina que allí acababa eso y pasaba página”, añadí.