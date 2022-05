"Metí la pata": Bibiana Fernández confiesa cuál es la operación estética de la que se arrepiente

La actriz, entonces se ha sincerado y ha asegurado que metió la pata. “Yo tenía una boca que era estupenda. Y en la época que se puso de moda los labios gorditos, yo me inyecté y de repente me estropeé la boca”, ha explicado.

“Pero el médico siempre me decía que no me pusiera, que tenía la boca muy bien y que no me lo pusiera”, ha añadido rápidamente.