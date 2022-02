Biden avisa a Putin de que EEUU contempla escenarios al margen de la diplomacia

MANDEL NGAN via Getty Images

En mitad de una creciente tensión, al menos mediática, los presidentes de EEUU y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, han conversado durante una hora por teléfono sobre la situación en Ucrania, país que los norteamericanos afirman que los rusos pueden invadir en cualquier momento.

Durante dicha conversación, según ha comunicado la Casa Blanca, Biden ha advertido a Putin de que su administración contempla la diplomacia, sí, pero también está “igualmente preparado” para escenarios al margen de ella.

El presidente estadounidense ha amenazado a Putin con imponer “costes severos” de forma rápida a Rusia en coordinación con sus aliados de Europa en caso de que se produzca una invasión en Ucrania, tal y como sospecha EEUU.

También ha asegurado que dicha invasión produciría un “sufrimiento humano generalizado” y ha advertido de que afectaría al prestigio de Rusia en el mundo.

Según la agencia rusa Tass, que cita al asistente presidencial Yuri Ushakov, en su respuesta, Putin ha advertido a Biden del peligro de suministrar armas a Ucrania. Algo que, ha afirmado, “los países occidentales están haciendo deliberadamente alentando posibles provocaciones de las fuerzas de seguridad ucranianas tanto en relación con Donbass como con Crimea”, en referencia a territorios pro rusos.

En dicha conversación, Putin también ha criticado que Kiev esté incumpliendo los acuerdos de Minsk y que Occidente no obligue a las autoridades ucranianas a cumplir sus obligaciones. “No se está ejerciendo la debida presión”, se ha quejado el mandatario ruso.

Ambos líderes han quedado en continuar los contactos entre los funcionarios de los dos países en los próximos días.

Esta conversación, la primera entre ambos desde diciembre, se produce después de que ayer viernes EEUU pidiera a sus ciudadanos que abandonen Ucrania en un plazo de entre 24 y 48 horas, algo a lo que también se han sumado otros países como España, Reino Unido e Israel en las últimas horas.

Todo porque, según medios estadounidenses, Biden cree que Rusia tiene pensado invadir Ucrania el próximo 16 de febrero.

Algo que no comparte el presidente de Ucrania, que asegura no contar con dicha información y pide no sembrar “el pánico”. “Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones”, ha afirmado Zelenski.