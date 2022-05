Biden habla de "veneno de la supremacía blanca" tras la matanza racista en Búfalo

En su rueda de prensa, Biden remarcó que no dejará que este odio gane en su país y que el supremacismo blanco no tendrá la última palabra. En este sentido, dijo que trabajará para que se vuelva a controlar las “armas de asalto” (capaces de disparar tanto en modo automático como en modo semiautomático), dentro de otras medidas propuestas en el entorno del Partido Demócrata como no permitir que aquellas personas con antecedentes penales o enfermedades mentales graves puedan comprar armas.