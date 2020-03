Biden contra Sanders: cómo las primarias demócratas vuelven a ser una pugna entre continuidad o revolución

Como si no hubiera pasado el tiempo, los enemigos de Sanders, incluido Trump, se sirven de los mismos argumentos que entonces para tumbar su nominación: es un “comunista”, “socialista” peligroso. El mensaje parece que, de nuevo, está calando entre los seguidores del partido, como prueba el hecho de que Bloomberg, que además de multimillonario es el exalcalde de Nueva York y un referente del ala moderada, haya anunciado su respaldo a Biden. El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttitieg, o la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, que se retiraron justo antes del Supermartes, apelaban, como Bloomberg, a los votantes moderados que ven una eventual candidatura de Sanders como una amenaza para los demócratas en las elecciones presidenciales.

Pero todavía no hay nada garantizado y, guste o no al establishment más purista, la contienda no puede estar más reñida: Biden lidera el número de delegados con 596 frente a los 531 que suma Sanders. En el conjunto del país, Biden lidera hasta ahora las primarias y también las encuestas nacionales de opinión con un 27,5% de la intención de voto, según el portal especializado Clear Real Politics, seguido de Sanders, con el 26%.

Los hispanos, jóvenes y afroamericanos

Analizando con lupa de dónde viene el apoyo hacia cada uno de los candidatos entre sus votantes, hay que detenerse sí o sí en cómo se comportan el electorado hispano y negro. De hecho, el éxito de Biden en el Supermartes se debe en gran parte a su popularidad entre el electorado negro,el mismo que se le resistió en 2016 a Sanders y que en la actualidad parece que sigue siendo su gran reto. En Alabama, donde la mitad del electorado es negro, el 72% votó por Biden, como lo hizo también el 60% en Virginia o más de la mitad en Texas y Carolina del Norte. Al que fuera vicepresidente de Obama también lo prefirieron las mujeres y las personas mayores. Por su parte, Sanders conquistó, especialmente en California, a los hispanos (casi la mitad de los latinos le apoyaron), jóvenes y votantes independientes.

Pero los hispanos no son un todos a una y que Sanders no oculte ciertas simpatías hacia la revolución cubana, así como sus viajes de antaño a países comunistas, pueden perjudicarle, sobre todo en Florida, un estado clave que alberga a una gran comunidad de refugiados cubanos. De hecho, Biden supera por casi 50 puntos a Sanders en las intenciones de voto para las primarias del Partido Demócrata en Florida, que se celebrarán el próximo 17 de marzo. Así, Biden ha obtenido un 61,2% frente a un 11,9% de Sanders en la encuesta de St. Pete Polls.