Biden cumple 80 años con récord de edad en la Casa Blanca y el debate de la reelección abierto

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden , ha hecho historia este domingo. No por su impulso legislativo, no por los resultados de las midterms, sino porque ha cumplido 80 años y se ha convertido así en el primer octogenario que ocupa la Casa Blanca en la historia del país.

Biden celebró el cumpleaños con un almuerzo organizado por su esposa Jill, al día siguiente de la boda de su nieta en la mansión presidencial, muy criticada en medio de una recesión grave como no se ha visto en 40 años. Pero no es ese el reto más grande al que se enfrenta el mandatario, sino que tiene por delante la decisión sobre si debe anunciar o no sus aspiraciones a la reelección. Un debate político y, también, familiar.