Biden sentencia desde Polonia que Putin "no puede seguir en el poder"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha criticado este sábado al presidente ruso, Vladimir Putin, del que ha dicho que “no puede seguir en el poder”, aunque inmediatamente la Casa Blanca ha matizado que la intención no era pedir un cambio de régimen. “Por el amor de Dios. Este hombre no puede seguir en el poder”, ha afirmado Biden durante un publicitado discurso en el Palacio Real de Varsovia.

“El presidente quería decir que no se debería permitir a Putin ejercer su poder sobre sus vecinos de la región. No estaba hablando sobre el poder de Putin en Rusia ni sobre un cambio de régimen”, ha explicado un responsable de la Casa Blanca citado por la CNN.

“Siempre os he hablado directa y honestamente: vosotros los rusos no sois nuestros enemigos”

En su discurso, Biden ha apelado directamente al pueblo ruso: “no sois nuestro enemigo”. “Siempre os he hablado directa y honestamente: vosotros los rusos no sois nuestros enemigos. Me niego a creer que estéis contentos con la muerte de niños y abuelos inocentes o que aceptéis que se derriben hospitales, colegios, maternidades, por el amor de Dios, con misiles y bombas rusas”, ha argumentado.