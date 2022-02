EEUU impone sanciones a Rusia y manda más tropas a Europa por el "inicio de la invasión a Ucrania"

En un mensaje a la nación, ha anunciado un nuevo envío de tropas al este de Europa: “En respuesta de la afirmación de Rusia de que no retirará sus tropas de Bielorrusia, he enviado tropas adicionales de Estados Unidos para reforzar a nuestros aliados en el Báltico”.

Este movimiento de tropas no supone un ataque ni una amenaza para Rusia ya que, como ha aclarado en varias ocasiones, es un paso “defensivo”. “Déjenme ser claro, son movimientos totalmente defensivos por nuestra parte, no tenemos ninguna intención de luchar contra Rusia”, ha agregado.

Biden, que no ha admitido preguntas, ha adelantado que a nivel económico “vamos a bloquear dos instituciones financieras de Rusia y aplicar sanciones sobre su deuda”. Se dirige, como ha recalcado, “contra la economía rusa, no contra la nuestra”, por lo que ha dejado claro que las medidas no afectarán al bolsillo de sus ciudadanos.