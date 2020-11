Biden, el candidato más votado de la historia de EEUU

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, es ya el aspirante a presidente más votado en la historia de Estados Unidos. Según el recuento de su equipo de campaña, avalado por medios como The New York Times, ya había conseguido alrededor de 70 millones de votos a las 21:00 horas del miércoles (hora española), lo que le sitúa por encima de los 69,4 millones que recibió el también demócrata Barack Obama en su amplia victoria de 2008. Un esfuerzo para echar a los republicanos que aún no se sabe si será suficiente.

Otros medios, como la CNN, muestran que Biden alcanza números algo más bajos de voto popular, pero aún así sigue superando todos los récords. Además, la diferencia será aún mayor a medida que continúe un recuento que puede durar días. El voto popular, como se denomina en Estados Unidos al total de papeletas que recibe un candidato, no se traduce de la misma manera en los votos electorales, que son los que acaban determinando el ganador de las elecciones.