Biden, Merkel, Macron… y otros comunistas del montón

Pero Ciudadanos ya había advertido que esa estrategia no existía, si bien como dice el famoso refrán italiano al ayusismo la verdad real le trae sin cuidado porque “si non e vero e ben trovato”, que es lo mismo que sostenía aquella asesora de Trump con sus delirantes “realidades alternativas”.

Díaz Ayuso desde el principio no le ha dado importancia a las consecuencias de no darle importancia a la gestión. Madrid ha gestionado tan mal la pandemia que horroriza a otros gobiernos populares que se han visto obligados a marcar distancias. Pero la presidenta está en otra onda que no es la de los demás gobernantes que anteponen la responsabilidad a las triquiñuelas de partido. Unos, sean los de Castilla y León o los de Andalucía, hablan de vidas y UCIS y no de bares y copas. Es una seria diferencia. Un Madrid de juerga, abrazos “y tal” frente a todas las demás ciudades de España… y del mundo, que imponen restricciones cada vez más duras ante los síntomas de nuevas olas. Hoy día casi no hay diferencias entre los gobernantes, con las excepciones ya famosas, y mortíferas, como la de Bolsonaro. Trump está callado y Boris Johnson se ha alineado con el sentido común sanitario dejando atrás sus escarceos con la excentricidad posimperial.

Decía George Orwell, pero hablando del periodismo, que “si la libertad significa algo será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quieran oír”. La he empleado mucho a lo largo de algo más de medio siglo de oficio.

Díaz Ayuso no ha mostrado interés, al menos eso me parece, por anteponer las vidas humanas a cualquier otra circunstancia, fabricando además un falso dilema entre la economía y la salud con un motivo espurio: justificar en todo tiempo y lugar y sea cual sea la política estatal una frontal oposición al “Gobierno social comunista”.

Esto le ha permitido compartir el liderazgo del partido con Pablo Casado, para comérselo mejor, echar a córner a los demás barones que le hacen sombra — muy merecidamente, por cierto, pues los hechos demuestran que es un riesgo dejarla sola—, discutirle el espacio a VOX, con algún éxito, todo hay que decirlo… y convertirse, ya veremos como acaba todo, en una alternativa trumpista a un Casado desconcertado para las generales y, mutatis mutandis, a Sánchez.

El grito de guerra antes de la penúltima pirueta de Pablo Iglesias (bis) fue convocar elecciones bajo la advocación de “socialismo o libertad”. Una dicotomía absolutamente falsa a estas alturas. La Tierra da una vuelta sobre su eje cada día, para disgusto de los terraplanistas y demás trastornados. Recordar la Transición, la recuperación de las libertades, y quién puso a España en el mundo en los años 80 basta a un cerebro de mediana capacidad y actividad para despejar cualquier confusión al respecto. Luego, cuando Iglesias decide abandonar la Vicepresidencia segunda del Gobierno de la nación y desembarcar en la campaña madrileña como candidato de Podemos… hubo una pequeña variación en la consigna azul: “comunismo o libertad”. Dicha así, escuetamente, sin matizaciones, tampoco tiene cabida en la Europa 2021…