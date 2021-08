Biden pide la renuncia del gobernador demócrata de Nueva York por las acusaciones de acoso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este martes que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería dimitir a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York, según el cual acosó sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas. “Creo que debería renunciar”, ha señalado Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense había evitado hasta ahora pedir la dimisión de Cuomo a pesar de las múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual, pero el informe publicado este martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, le ha hecho cambiar de opinión.

Sin embargo, Biden no ha querido pronunciarse sobre si Cuomo debería enfrentar un juicio político en caso de que se niegue a renunciar, aunque ha asegurado que esa es “una posibilidad” a la que se arriesga el gobernador.

Cuomo niega las acusaciones

Cuomo, que pertenece al Partido Demócrata, el mismo que Biden, ha negado rotundamente este martes las acusaciones en su contra y ha insistido en que “nunca” tocó “a ninguna mujer de manera inapropiada” ni se insinuó “sexualmente”.

Durante su comparecencia ante la prensa, Cuomo ha exhibido un vídeo con varias fotografías de sus muestras de afecto a lo largo de los años a figuras públicas, entre ellas Biden. Preguntado por si le molestaba que haya usado una foto de él abrazándolo para defenderse, Biden ha respondido: “Estoy seguro de que algunos abrazos fueron totalmente inocentes. Pero aparentemente, la fiscal general ha decidido que hay cosas que no lo fueron”.

Biden ha asegurado que no había leído el informe de la fiscal neoyorquina y no conocía los “detalles”, solo sus conclusiones, y ha recordado que en marzo ya dijo que, si la investigación de James concluía que Cuomo era responsable de acoso, él pediría su dimisión. El mandatario ha evitado, no obstante, responder a las preguntas sobre cuál era su mensaje para las mujeres afectadas por la conducta de Cuomo.

Además de Biden, también han pedido este martes la renuncia de Cuomo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y los dos senadores que representan a Nueva York: el líder de la mayoría progresista en el Senado, Chuck Schumer, y la legisladora Kirsten Gillibrand.

Cinco meses de investigación y once denunciantes

El informe de James es el resultado de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso contra Cuomo, tras entrevistar a 179 personas y obtener 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos.

James ha señalado que el gobernador infringió “leyes estatales y federales” al “acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados”, entre 2013 y 2020.

El informe, de 169 páginas, cuenta con once denunciantes cuyas alegaciones se describen con gran detalle, nueve de ellas empleadas o exempleadas del estado, y “todas ellas consideraron perturbador, humillante, incómodo e inapropiado” el comportamiento del gobernador, ya fuera en un encuentro o repetidamente.