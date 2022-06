Lo que significa para España la visita de Biden

picture alliance via Getty Images

Todo preparado en Torrejón. El Air Force One traerá este martes al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hasta Madrid. La más alta visita en política internacional con el objetivo principal de participar en la cumbre de la OTAN -el miércoles y el jueves-, pero también con una agenda esencial para España durante su primer día.

No habrá rueda de prensa de Sánchez y Biden con preguntas en La Moncloa porque el norteamericano ya habrá dado una en Alemania por la mañana con motivo de su participación en la reunión del G-7, pero sí se ha logrado que haya una declaración conjunta de los dos líderes ante los periodistas.

Mucha agenda, poco tiempo

En el segundo caso, el del dinero, hablamos de una vieja petición de Estados Unidos. Ya en la era de Donald Trump se presionó para que la treintena de países miembros gastasen el 2% de su PIB en Defensa. Biden no ha dejado de pedir ese compromiso, en ese punto no ha rebajado la tensión, lo que pasa es que el escenario es muy distinto y hasta países reacios a hacerlo, como España, han dicho sí. El informe anual de la OTAN de 2021 sitúa a España en el penúltimo puesto, con el 1,03% del PIB. Sánchez quiere duplicar esa cifra en 2024, aunque Madrid siempre había defendido que arrimar el hombro no era sólo pagar, sino poner efectivos a las órdenes del cuartel general de Bruselas. En eso España siempre ha estado en cabeza: ha participado en 22 operaciones, con 125.000 efectivos.