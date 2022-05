Biden suaviza la política de Trump sobre Cuba al autorizar más vuelos, remesas y viajes

En unas semanas, se celebra en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, a la que el Gobierno de Biden no ha invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua por la falta de democracia real en esos países. El Departamento de Estado, sin embargo, evita afirmar tajantemente que no los invitará y deja una puerta abierta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no acudir a la Cumbre si se excluye a algunos países, por ejemplo.