El aplaudido discurso de Biden en Tulsa: "No fueron disturbios, sino una masacre"

Joe Biden se convirtió este martes en el primer presidente de EE.UU. en ejercicio en visitar Tulsa (Oklahoma) por el aniversario de la masacre racista ocurrida en esta ciudad hace 100 años y prometió no olvidar nunca más esta tragedia silenciada por décadas. Lo ha hecho en uno de los discursos que ya está considerado como de sus mejores alocuciones.

Un discurso para recordar

El mandatario inició su alocución haciendo referencia a Fletcher, Van Ellis y Randle para decirles que ahora su historia será conocida a fondo. “Hablamos de un día que ocurrió hace 100 años, y aun así soy el primer presidente en 100 años que viene a Tulsa, no lo digo como un cumplido sobre mí, pero para pensarlo como base para reconocer la verdad”, subrayó.

Biden recordó que los sucesos de Greenwood quedaron “envueltos en tinieblas”. “Solo porque la historia se haya silenciado no significa que no haya pasado. La oscuridad puede esconder mucho, pero no borra nada”, remarcó el presidente estadounidense.