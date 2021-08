Biden y Afganistán, el error de cálculo que emborrona su mandato

JONATHAN ERNST via REUTERS

JONATHAN ERNST via REUTERS Joe Biden escucha la pregunta de un periodista en una rueda de prensa en Washington, el pasado 26 de agosto.

Lo hizo en las primarias demócratas, en la campaña contra Donald Trump y al llegar a la Casa Blanca: Joe Biden lleva mucho tiempo tratando de dejar a un lado la política internacional, porque es espinosa y suele dar problemas —lo sabe muy bien, lleva lidiando con ella desde que se hizo senador con 29 años—, y porque tiene mucho que arreglar en casa y es ahí donde se juega el prestigio y los votos. Pero no puede escapar a ella, como ninguno de sus predecesores. Y así, en pleno agosto, le ha estallado Afganistán en las manos.

El presidente de EEUU ha tenido que interrumpir sus vacaciones y abordar la mayor crisis de su gabinete desde que tomó posesión del cargo, el pasado enero. Inesperada no era, a juzgar por los informes militares y de inteligencia que está publicando la prensa de su país, pero Washington ha pecado subestimando al enemigo, los talibanes, y calculando terriblemente mal los tiempos de su ascenso.

La caída de Kabul se compara con la de Saigón (Vietnam, 1975), guardada en el imaginario nacional como sinónimo de despropósito y vergüenza. Al propio Biden se le equipara a Jimmy Carter, el presidente demócrata de único mandato, hundido por la toma de rehenes del personal de la Embajada norteamericana en Teherán (1979-1980), que duró 444 agónicos días. Son estampas viejas que hacen daño, pero no más que el verdadero mazazo para el presidente estadounidense: el recibimiento de 13 cuerpos de marinesasesinados en el aeropuerto de Kabul en el doble atentado de la semana pasada, cuando ya pensaba que cerraría el capítulo afgano sin más sangre.

Una suma de fantasmas que ha hecho bajar su popularidad diez puntos. Si desde su llegada al Despacho Oval siempre ha estado por encima del 50% de aceptación popular (con picos del 56%), ahora no pasa del 41%, según un sondeo de la Universidad de Suffolf para USA Today. Biden sí está respaldado en cuanto a la salida de Afganistán, planteada ya en 2014 por su exjefe, el presidente Barack Obama, y luego concretada la pasada legislatura por Trump, de quien tomó el relevo, al rojo vivo.

Había que salir, dice la calle, pero no así: el 62% de los norteamericanos afirma que le parece mal la forma en que ha acometido la misión este Gobierno. Una semana antes de que llegase este 31 de agosto, la fecha tope de salida, había un 42% de ciudadanos que desconfiaba de que Biden tuviera capacidad de sacar a su gente de allá, añade otra encuesta de Harris para The Hill. También avisan los sondeos, como el de Hart para la NBC, que hay preocupación de que la retirada aumente la amenaza del terrorismo y disminuya la seguridad nacional.

El error fundamental

“El error fundamental que han cometido Biden y su Administración ha sido el de pensar que los talibanes tenían menos capacidades de las que tenían en realidad y que no podrían conquistar Afganistán con rapidez”, explica el americanista Sebastián Moreno. “Los islamistas han avanzado como el rayo, conquistando capitales de provincia con menos resistencia de la transmitida, al menos en público, por EEUU”, expone.

Washington dijo inicialmente que se iba en marzo de este año, recuerda, y luego alargó el trámite hasta agosto “por el relevo en la Casa Blanca y la necesidad de analizar la situación con nuevos asesores”. “Su plan era que hubiera estabilidad en el país al menos durante un año y medio más. Los escenarios más pesimistas decían que en otoño podría haber un avance talibán, pero todo se ha dado mucho antes, sin darles lugar a irse y a evitarse las imágenes de estos días”, añade.

EEUU planeó ese tiempo de desconexión para irse llevando a su gente (se ha logrado sacar a 120.000 personas, entre internacionales y locales), teniendo en cuenta la complejidad de tramitar visados que necesitan de 14 pasos y la participación de seis agencias distintas. “El tiempo ha resultado ser un lujo. No han podido siquiera sacar las tropas destinadas allí sin ayuda, ha habido que mandar refuerzos, con el riesgo que eso conlleva, para blindar el dispositivo. Los hechos se han desencadenado muy rápido, pero Biden tendrá que explicar por qué ha sido así y por qué no lo vieron venir o no dieron importancia a los informes que lo avisaban”, remarca.

Hace nada, el 8 de julio pasado, el presidente demócrata comparecía ufano para explicar que la salida de Afganistán se estaba haciendo de forma “segura y ordenada” y, afortunadamente, sin bajas. Fue entonces cuando se mostró confiado en que la fuerza del Gobierno afgano (hoy en el exilio) y su ejército (completamente destrozado) podría con los talibán. Decía que estaban “mejor entrenados, mejor equipados” y eran “más competentes”. Por eso era “muy poco probable” que los islamistas terminaran invadiendo el país y siendo los “dueños” de “todo”. Hoy dominan 33 de las 34 provincias afganas.