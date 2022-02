La pregunta de una periodista que ha puesto en apuros a Biden: "¿Y por qué no hoy?"

Una periodista pregunta a Biden: "Ha dicho que las grandes potencias no pueden farolear, menciona sancionar personalmente a Putin..."

Biden: "No es un farol, es una posibilidad"

Periodista: "¿Sancionar a Putin personalmente?"

Biden: "Sí"

Periodista: "¿Por qué no hacerlo hoy?"