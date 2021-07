Bienvenidos al Ministerio del Futuro

Su ficción especulativa es rigurosa, exigente y apasionante. La ciencia-ficción contemporánea no se entiende sin su desbordante imaginación utópica. Asómense aquí al futuro inmediato:

Sí, Jameson ha leído no solo esta, sino la mayoría de mis novelas. Es mi amigo y todavía sigue siendo mi maestro.

He intentado imaginar el mejor escenario posible, dado el difícil momento en el que nos encontramos. Esta obra es una continuación de mi proyecto utópico. En vista de los riesgos actuales de una extinción masiva y del impacto catastrófico que eso tendría sobre la civilización humana, mi definición de futuro utópico se ha simplificado; si podemos esquivar una posible extinción masiva durante este siglo y conseguir un cierto equilibrio con la biosfera , eso ya sería un logro inmenso.

Habría que rehacer la biosfera, o cuando menos poner todo nuestro esfuerzo en alcanzar un equilibrio mínimo, porque ya no podemos restaurar el que teníamos. La biosfera es fuerte: aguantará y al final la vida florecerá. Lo que ocurre es que puede que lo haga de un modo perjudicial para los humanos.

Desde el punto de vista ecológico, no es verdad lo que se dice de que hemos sobrepasado todos los puntos de no retorno. Hay otros mucho más grandes que los que hemos superado hasta el momento, pero más nos vale no derribarlos.