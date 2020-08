Bildu y PSE

Algunos comentan que el combate democrático de la familia Múgica contra la extinta ETA/HB, y hoy con Bildu, es personal. Aciertan. Asesinaron a mi tío Fernando en 1996. Desconocen que antes y ahora lo que prevalece en nuestra familia, no hay contradicción, resulta ajeno a los sentimientos. Se centra en la lucha política. En 1988, con la publicación de mi primera novela, En los hilos del títere, El País me realiza una entrevista. Preguntan por los terroristas. Contesto: Son unos hijo de tal. Conocía un suceso. En los primeros 70 del siglo pasado, de modo tangencial y a través de personas interpuestas, ETA se aproxima a los líderes del clandestino PSE en busca de colaboración. La respuesta es un no rotundo. Nuestros líderes sabían que la VI asamblea de ETA, celebrada en agosto de 1970 en Bayona, sentenciaba: “Podemos afirmar que la dictadura del general Franco está siendo para nuestro pueblo más positiva que una república democrático-burguesa, que hubiera ahogado nuestras aspiraciones sin crear unas tensiones como las que ahora disponemos para lanzar el pueblo a la lucha”.

No olvidemos que la portavoz de Bildu en el congreso, Mertxe Aizpurua, fue editora del rotativo Egin y fundadora del periódico Gara. Egin y Gara marcaban objetivos a ETA que acababan en asesinatos (repasen las hemerotecas). La audiencia nacional condenó a Aizpurua por apoyar al terrorismo. En 2018 público un libro que ensalzaba a dirigente etarra Artapalo. ¿Alguien puede creerse que en solo dos años haya repudiado la lucha armada?

Bildu se abstiene en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ningún presidente del Gobierno le debe nada a los herederos del brazo político de los etarras. Mi secretario general no respondió a los insultos de Mertxe Aizpurua. Se limitó, en su replica de seis minutos, a: “tenemos problemas de pasado”, “no le veto”. “No le veto” justifica sin pretenderlo a los líderes de la formación y sus discursos. Siempre mienten con un pacifismo de pacotilla a sus votantes. Lo que sucede a continuación, en los primeros meses de legislatura, son los rebrotes de la kale borroka. Veintinueve actos vandálicos a raíz de la huelga de hambre del etarra Patxi Ruiz y dirigidos, no seamos ingenuos, por Bildu, salvo el ataque a unas oficinas de Sortu. Un perro se les escapó, al igual que a ETA algunos de sus terroristas. No se confundan, no achaco a lo liviano de la réplica de Sánchez el repunte de los violentos. El problema radica en la interpretación de Bildu: ancha es Castilla, Euskadi en este caso. Al cabo, en un ejercicio de conciliación contraproducente, Pedro Sánchez no acertó.

He nacido en el útero del socialismo vasco. Mi madre, la novelista Faustina Díaz, llevaba a Francia documentos del partido clandestino en la bolsa de los pañales y traía dinero para el partido cosido en el forro de su abrigo. Por eso me repugna el encuentro y la publicitada foto de Arnaldo Otegi e Idoia Mendia, secretaria general del PSE. En la foto y el brindis las sonrisas de ambos recuerdan a las de un majo y una maja madrileños bajo el reinado de Carlos III. Mi compañera Idoa Mendía ofende a las víctimas del terrorismo, y en primera persona a las socialistas, sabiendo que todas las muertes son iguales. Las ultraja porque Otegi, aparte de no condenar los atentados, en su día los instigó y aplaudió. Los militantes de Bildu siguen, con otras palabras, con la matraca de la marginación del extranjero y del que se considere español. El PNV desterró hace años estos pilares de Sabino Arana. Bildu continúa con el intento de división de la ciudadanía vasca. Idoa Mendia ni lo conoce ni lo entiende. De lo contrario no hubiese permitido un retrato que obedece al tacticismo o cortoplacismo en política, siendo lo importante la estrategia, el corto, el medio y el largo plazo. Su carencia de estrategia conduce a los pésimos resultados del PSE en las autonómicas y al trasvase de votos a Bildu, desde Podemos. Y bastantes de los nuestros a causa de la coalición gubernamental. A Aizpurua le faltó dar una explicación clara de la alianza gubernamental en el contexto vasco. Mi compañera ha demostrado que no vale. Convertirse en la tercera fuerza política lo confirma. Ni siquiera ha advertido que la mayoría de los vascos rechazan la independencia. El concierto desaparecería privándoles de una alta calidad de vida.