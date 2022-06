El cómico Bill Cosby, responsable de un caso de agresión sexual a una menor en 1975

Gilbert Carrasquillo via Getty Images

Gilbert Carrasquillo via Getty Images

Cosby no ha comparecido en ninguna de las sesiones de este juicio, acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que concede a cualquier individuo el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para incriminarlo de un delito.

Y es que, según el relato de la acusación, el cómico conoció a Huth mientras esta hacía deporte con una amiga, Donna Samuelson, durante el rodaje de Let’s Do It Again y, posteriormente, Cosby invitó a ambas a una sala de juegos de la mansión.