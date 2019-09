¡Corre! Si este billete está en tu bolsillo no tienes 10 euros, tienes 6.000

Si aún no has comprobado los billetes de 10 euros que tienes en tu poder, es un buen momento para hacerlo, porque hay uno en concreto cuyo valor es mucho mayor, concretamente, 6.000 euros. Eso sí, no por mucho tiempo.

Se trata de uno que ha puesto en circulación el programa de Antena 3 El Hormiguero y que se puede identificar por el número de serie: VA 4177333271.

Pablo Motos anunció el 10 de septiembre que quien lo tuviera y se pusiera en contacto con el programa ganaría inmediatamente 3.000 euros. El día 12, con el billete aún sin aparecer, comunicó que doblaba su valor: su poseedor se puede llevar 6.000 euros.