Billie Eilish, acusada de racista por un vídeo de hace años: "Quiero vomitar"

“Hay una edición de un vídeo en el que salgo cuando tenía 13 o 14 años en el que pronuncié una palabra de una canción que en ese momento no sabía que era un término despectivo y que se usaba contra miembros de la comunidad asiática. Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar porque alguna vez fui capaz de pronunciar esa palabra”, afirma.

Sobre el supuesto acento que pone, lo justifica así: “En el otro vídeo de ese clip editado salgo yo hablando con una voz tonta e inventada... algo que comencé a hacer cuando era niña y que he hecho toda mi vida cuando halo con mis mascotas, amigos y familiares. Es un malentendido absoluto y solo soy yo bromeando, y de ninguna manera es una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura. Cualquiera que me conozca me ha visto bromeando con esas voces toda mi vida”.

Eilish finaliza el comunicado recalcando que lucha por la tolerancia y la igualdad. “Independientemente de cómo se interpretó, me rompe el corazón que ahora esté siendo etiquetada de una manera que podría causar dolor a las personas que lo escuchen. Siempre he trabajado duro para usar mi plataforma y luchar por la inclusión, la amabilidad, la tolerancia, la equidad y la igualdad. Todos necesitamos seguir conversando, escuchando y aprendiendo. Gracias por tomaros tiempo para leer esto”, escribe.

Megan Rapinoe, salpicada por una polémica similar

La jugadora de la selección estadounidense de fútbol, Megan Rapinoe, se ha visto envuelta en algo similar tras rescatarse un tuit suyo del año 2011.

En él le comentaba a su excompañera, Natasha Kai, que parecía “asiática con esos ojos cerrados”. El tuit ha resurgido después de conocerse que Rapinoe será un ángel de Victoria’s Secret tras el giro de la firma de lencería hacia la inclusión.