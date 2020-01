Olvídate de Rosalía, la importante de verdad es Billie Eilish

A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) on Jan 14, 2020 at 8:00am PST

Una canción de fin de curso y ruidos de dentista

Empezar con mal pie en la industria, no ha evitado que Eilish fuera dando forma a distintos singles que agrupó en el EP Don’t smile at me e incluso participase en la banda sonora de la serie de Netflix Por trece razones en 2017 con su tema Bored. Tras petarlo con varias colaboraciones, entre ellas la del rapero californiano Vince Staples, fue telonera de Florence and the Machine en 2018.

En marzo de 2019 llegó su primer disco, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Con todos su. El más viral es bad guy, aunque el más llamativo es bury a friend. Para esta canción, Eilish tiró de una filia personal: el dentista. Su hermano la ayudó en la composición y logró crear un hit con los sonidos de los instrumentos dentales, cristales rotos y demás ruidos perturbadores dignos de una película de miedo. “Entierra a un amigo”, el mensaje es más que claro. Toda una oda a la depresión.