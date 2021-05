Billie Eilish se adelanta a las críticas por su posado en lencería en la portada de 'Vogue'

Billie Eilish ha dejado de ser la chica con el pelo verde y ropa ancha. La cantante estadounidense se tiñó de rubio con un cambio de look que batió récords en Instagram y ahora ha dejado atrás la imagen a la que tenía acostumbrados a sus seguidores, con ropa ancha que no estilizaba su figura.

Eilish lanzó la pasada semana el single Your Power , un adelanto de su segundo trabajo titulado Happier than ever y que verá la luz el próximo 30 de julio . La canción abordaba los abusos de poder y, precisamente, en relación a ella, la cantante ha denunciado públicamente los abusos que sufrió cuando era menor de edad por alguien mayor de ella.

“De repente eres una hipócrita si quieres mostrar tu piel: eres fácil y eres una puta”, ha señalado. “Sí, estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos putas, y a la mierda, ¿sabes? Démosle la vuelta y empoderemos en eso. Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debe quitarte ningún respeto”, ha explicado.

“Siempre pueden aprovecharse de ti y eso es un gran problema. Aquellas niñas que tenían mucha confianza y voluntad pueden encontrarse en situaciones en las que dicen: ‘Dios mío, ¿soy la víctima aquí?’ Es tan vergonzoso, humillante y desmoralizante estar en esa posición... Pensar que sabes tanto y lo tienes todo contraldo y luego te das cuenta de que están abusando de ti”, ha sentenciado.

A pesar de que no ha revelado quién fue el autor de esos abusos, ha dejado claro que no es nadie perteneciente a la industria musical.

Además, ha dejado otro recado a aquellos que la critiquen y tachen de incoherente por su posado y denunciar abusos. ”¿Te vas a quejar de que se aprovecharon de ti siendo menor de edad, pero ahora estás mostrando tus senos?′ ¡Sí! Sí lo voy a hacer, hijo de puta. Voy a hacerlo porque no hay excusa. No me conviertan en un modelo a ‘no seguir’ solo porque les excito. Mostrar tu cuerpo y tu piel, o no, no deberían quitarte ningún respeto”, ha concluido.