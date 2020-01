Bisbal sorprende al responder por este espinoso tema político: nunca lo había hecho

David Bisbal ha sorprendido a propios y extraños por lo que ha hecho en la entrevista que ha concedido al diario El Mundo, publicada este jueves.

El cantante almeriense se encuentra promocionando su último disco, En tus planes, pero en la entrevista no sólo habla de música, sino que hasta hace lo que nunca ha hecho: contestar a temas políticos.

Y se atreve con el más espinoso de todos: Cataluña.

″¿Qué hacemos con Cataluña?”, le preguntó el periodista.

Lejos de despejar el asunto, Bisbal sorprende y contesta:

“Yo soy un fanático de la política y tengo mi ideología muy clara, aunque nunca haya hablado de ello en un medio de comunicación. Y sólo voy a decir una cosa: he vivido en Cataluña, amo Cataluña, algunos de mis mejores conciertos los he dado en Cataluña, y me asombra esa polarización tan extrema. ¿Que si me duele Cataluña? Pues sí, me duele Cataluña, pero también me duelen Chile, Bolivia o Venezuela”.

También habla de la crisis climática, sobre la que asegura estar “muy concienciado”. “También he puesto mi granito de arena gracias a la campaña The plastic monster. Los personajes públicos tenemos que alzar la voz, pero eso no sirve de nada si los que mandan no toman medidas”, afirma.

Además, Bisbal explica su relación con la fama, asegurando que no se le ha subido a la cabeza y que se considera “un tipo normal que lleva a sus hijos al colegio, que tiene una esposa y una madre y una hermana, que come sushi y va a la playa”.