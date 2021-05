No, no es que el pelo le haya crecido tanto de un día para otro; no se trata de un milagro de la naturaleza. La actriz ha recurrido a las extensiones para conseguir ese pelazo, como ella misma ha reconocido. Además, también ha cambiado su color y ahora luce un castaño más claro y unas mechas delante, enmarcando su cara.

Y como era de esperar, nada más mostrar esta nueva imagen, las comparaciones no ha tardado en surgir. Para unos, Blanca Suárez ha querido imitar a Rapunzel, la princesa Disney que vive encerrada en una torre y utiliza su espléndida melena para que el príncipe llegue hasta ella. Para otros, recuerda a una sirena, por la longitud, las ondas y las mechas de su cabello.

Parece que la propia protagonista se inclina más por la primera opción: