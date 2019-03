Blanca Suárez, sobre la foto que desató la polémica: "No hace falta humillar"

Esta semana, te descubrimos la doble vida de Mario Casas, que por el día se pasea con Blanca Suárez y por la noche... ¡Se pone en plan '50 sombras'! Además, Informe Moda: siete looks para los siete días de la semana. No dudes cómo vestirte, ¡te esperamos en el kiosko! pic.twitter.com/EQKU9wimoJ

Ahora, Suárez ha hablado de esa foto en una entrevista para ICON y, como es normal, no le gustó demasiado.

“Sí, tienen una fotografía mala y esa es la que utilizan. No me resbala, pero tampoco me meto en el cuarto de baño a llorar. ¿Sabe? Intento ser ante todo persona. Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieres que te hagan. Hay algunas veces que digo: ‘Jolines, es que yo no publicaría esto nunca’. Soy la primera que me río de mí misma, tengo mis stories que son para verlos, pero soy una persona…”, ha afirmado.

La actriz considera que estos medios publican esas fotos para “mostrar que esta gente es como nosotros”, algo que le “parece bien” porque “todos somos iguales”.

Y añade: “Hay un apretar de tuercas ahí… que no hace falta, entre comillas, humillar para demostrar que somos una pareja normal. Estoy paseando con Mario por la calle, eso ya es de persona normal. No hace falta que me saques así”.