Blancos, vuestra solidaridad no es suficiente

Otros tuiteros publicaron mensajes como “No es un problema de razas, es un problema de derechos” o “no se trata de blancos y negros, sino de ser antirracistas”. Y, lo creas o no, hay incluso un vídeo que resulta incómodo de ver sobre un grupo de personas blancas estadounidenses arrodillándose ante sus vecinos negros para pedir perdón por años de racismo.

La igualdad racial, un concepto idealista por el cual las personas no reciben un trato distinto por su etnia ni por su color de piel, define el mensaje subyacente de muchos de estos ejemplos, pero que por desgracia no va mucho más allá antes de tropezar consigo mismo. Mi propia experiencia es un ejemplo de ello. Mi madre siempre me decía de pequeña que el color de mi piel no importaba y que lo importante era la persona que hay dentro. Como idea, es bonita, pero no me preparó para las burlas que me iban a lanzar en el colegio los otros niños por mi pelo rizado indomable y mi piel marrón clara.

Mi madre era blanca, mi padre es negro y me crie con mis hermanos en la zona rural de Kent (Reino Unido), donde solo había otra familia negra en toda la población. En un intento de protegernos del racismo que sufrió mi padre en Northampton cuando era niño, mis padres me enseñaron que la raza nunca sería un aspecto importante en mi vida. Era una lección de “mente sobre materia” para que recordáramos que si trabajamos suficientemente duro, no hay nada que no podamos lograr. Aunque esa enseñanza me hizo ser una buena trabajadora, a la larga me acabó generando confusión, por muy buena intención que tuviera.