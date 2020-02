La respuesta de Blas Cantó a una diputada de Vox por lo que dijo en el Congreso sobre las familias

“Me crié con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar...”, escribió el cantante.

Me crié con mi madre, así de trastornado he salido. Lo que hay que escuchar... 🤦🏼‍♂️ https://t.co/RTtbbonER7

En una respuesta a otro usuario, Cantó añadió: “Hay que criarse con amor. No hace falta nada más. ¿Yo hubiera sido más feliz con mi padre al lado? No lo sé ni lo sabré, pero por favor, que no nos llame trastornados”.