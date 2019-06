España, en déjà vu

Gobierno o elecciones. Esa es hoy la apuesta. Hace una semana, no había alternativa. ¿Recuerdan? “O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE”. Pedro Sánchez amenaza con llamar otra vez a las urnas si PP, Cs y Podemos no facilitan su investidura. En la ecuación ya no entran ni PNV, ni CC, ni UPN, ni ERC… Quiere una reelección en la que se impliquen solo los cuatro grandes. Navarra, de pronto, ha salido del marco y ya no es decisiva. María Chivite tiene el camino despejado para un gobierno de progreso con la abstención de Bildu.

El órdago o farol -según se mire- lo lanzó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Ni un titubeo. Para que no hubiera dudas, leyó el mensaje que Sánchez quiso trasladar a PP, Cs y Podemos a 24 horas de celebrar la ronda de consultas con los líderes de las tres formaciones políticas. “La alternativa a un Gobierno socialista es que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepa ninguna duda de que las urnas tienen memoria. No perdonarán a quienes pongan en solfa la viabilidad de la Legislatura”, dijo.