Objetivo Casado

Pedro Sánchez no se fía ahora de quienes le llevaron en volandas a La Moncloa. Y Pablo Iglesias recela de un acuerdo programático con el que los socialistas acordarían con la izquierda la política social y los asuntos de Estado y las decisiones económicas, con la derecha. Ni uno está por la labor de retomar la negociación para un gobierno de coalición ni el otro por regalarle la investidura si no hay miembros de su partido sentados en el Consejo de Ministros. Ambos dicen que no quieren asumir el riesgo de pasar de nuevo por las urnas, pero no hay quien crea en serio que alguno de los dos ha hecho algo para evitarlas.

Los gestos, los silencios y hasta las palabras les delatan. Iglesias ha dicho que si el PSOE acepta una coalición como la que rechazó en julio -una vicepresidencia y tres ministerios- habría acuerdo en cuestión de horas. Y Sánchez, que está esperanzado con que la propuesta programática de 300 medidas que hará pública el próximo martes sea del agrado de Podemos. El documento dará para llenar el tiempo que resta hasta que Felipe VI convoque la próxima ronda de consultas y para que los periodistas, de paso, vivamos unos días más de estirar el chicle con el proyecto europeísta, progresista, feminista y todos los “istas” que se nos ocurran. Una cosa es lo que sostienen en público y otra lo que murmuran, en privado ministros y dirigentes del PSOE.