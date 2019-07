¡Hola! Me llamo Max.

Vivo en Nueva York.

¡Ah! Sí, soy un perro, de raza terrier… ¡Monísimo! Y seguramente me conozcas porque soy un actor mundialmente famoso...

Pero hoy, aquí estoy, delante del ordenador, con una café recién hecho y mis galletas preferidas.

Este es mi momento preferido del día: he madrugado, he salido a pasear, me he quedado muy a gusto tras vaciar mi vejiga y he despedido a mi ama en la puerta. Tengo la casa para mí solo y puedo hacer uso de todo lo que me dé la gana.

Y ahora estoy conectado al chat de mi grupo de amigos para ver qué planes tenemos para hoy. Ya sabéis, estamos solos y, como dice el refrán, “cuando el gato no está en casa, los ratones bailan”.

Mi pandilla del barrio es de lo más variada y, aunque en general nos llevamos bien, tenemos nuestras cosillas.

Yo, por ejemplo, admiro mucho a Chloe, aunque casi nunca estamos de acuerdo en nada. Ella es una gatita glotona a la que no le gusta nada que le molesten si no es por una cuestión de comida…

¡A veces pienso que me gustaría ser un gato! ¿Qué por qué? Mirad, mirad este vídeo...