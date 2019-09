Todo a la ilusión

Gente con canas y milenials que buscan una salida y recuperar ese capital energizante del 15-M perdido en la travesía de Podemos. “Es que Íñigo es un yerno muy deseado”. Y minutos después, cuando aparece en la escalera entre gritos de ¡presidente, presidente!, enormes sonrisas, en las que se traduce el “que no nos puedan preguntar dentro de unos años en qué narices estábamos mientras los ultras tomaban el poder”, como decía hace un par de días uno de los fundadores de la nueva plataforma. Un argumento que no dejaremos de escuchar durante la campaña.

Queda un poco raro, ante un tipo que ha madrugado políticamente pero con un físico que sigue siendo el de un adolescente, tantos gritos de presidente. Quizá no debería de haberse operado para quitarse las gafas. Casi no se le veían los ojos al líder. Durante las intervenciones de los representantes sectoriales y territoriales de Más Madrid, Iñigo Errejón no era capaz de levantar la vista de las cuartillas donde no dejaba de escribir. Como si le diese vértigo el horizonte que se abre ante sí. Inés Sabanés nos confesaba que “el vértigo está a la par que la felicidad”. La doctora y concejal Maysoun Douas, más tranquila, también confesaba su enorme alegría.