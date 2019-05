Rubalcaba para 'ElHuffPost': su pensamiento, en 21 blogs

Confieso que no me gustó el vestuario que llevaban los personajes de la cabalgata de Reyes de Madrid. No me tengo por un tradicionalista acérrimo, pero hay cosas que me parecen bien como están, porque su gracia reside, precisamente, en la evocación de determinados lugares comunes. Pero esta objeción, relajada y amable, matizada, como no podía de ser de otra forma ante un asunto de una trascendencia limitada, se convirtió en poco menos que reaccionaria tras la sobreactuación (”¡Jamás!, ¡jamás!”) de los que sí son reaccionarios. Gracias, en gran parte, a la ardorosa campaña que desplegó un sector de la derecha, disentir de la indumentaria del Rey Gaspar se convirtió en muestra inequívoca de rechazo a la modernidad.

Todo ocurrió el sábado 9 de enero del año 2010 sobre las diez de la noche. En la carretera local 527, a la altura del municipio zamorano de Bermillo de Sayago, una pareja de la Guardia Civil dio el alto a una furgoneta sospechosa. La conducía un militante de ETA, Garikoitz García Arrieta, que consiguió huir, pero que sería detenido pocas horas después en Portugal. La furgoneta trasladaba material electrónico desde Francia hasta un taller de explosivos que la banda terrorista había instalado en la localidad portuguesa de Óbidos.

Ahmed Merabet. Así se llamaba el policía que los terroristas remataron salvajemente en el atentado de París. Era musulmán.

Escucho una y otra vez a dirigentes del PP pedirle al PSOE que precise su proyecto de reforma constitucional. Que explique qué queremos decir cuando hablamos de introducir elementos federales en nuestra Carta Magna. Sirva este comentario para recomendar a quienes tantas explicaciones nos exigen una lectura: la del documento titulado Hacia una estructura federal del Estado, que los socialistas de toda España aprobamos en Granada en julio de 2013, y del que la Declaración del mismo nombre no es sino un resumen.

Señor Rajoy, ¿en qué país vive usted? ¿Pero en qué país, señor Rajoy? ¿En qué país vive usted? Usted ha venido a decirnos tres cosas. La primera, que lo peor ha pasado ya. La segunda, que usted ha hecho lo único que podía hacer; que no tenía otro remedio que hacer lo que ha hecho. Y la tercera, que no le gusta mucho lo que ha hecho estos dos años. Y yo le digo, señor Rajoy, que son tres mentiras, tres. Primero, porque para millones de españoles las cosas peores están por delante. Segundo, porque usted ha tenido opciones distintas, distintas opciones, y usted ha optado siempre contra los más débiles. Y tercero, porque usted, con la crisis como coartada, ha hecho lo que la derecha española siempre quiso hacer y ni tan siquiera se atrevió a plantear públicamente. Tres mentiras, señor Rajoy, tres.

Las tensiones entre Cataluña y el resto de España no son nuevas, pero la lectura falsa e interesada que el gobierno nacionalista catalán ha hecho de la crisis -“si no tuviéramos que contribuir a la solidaridad en España nos iría mejor”- las ha acentuado. Sin embargo, el origen del problema no es meramente económico. Por ello, no se resolverá solo con esperar el final de la crisis, que en contra de lo que dice el gobierno de Rajoy, aún está lejos.

Desde el primer momento, el gobierno del PP ha repetido la misma táctica cada vez que ha querido entrar a saco en un sector. El esquema es sencillo: con la crisis como coartada general, se comienza denostando a aquellos que acabarán sufriendo los efectos de las medidas. La situación económica, nos vienen a decir, hace inevitable la intervención, pero es que, además, se trata de acabar con males endémicos. De esta forma, los médicos y los profesores, por supuesto de la sanidad y la enseñanza públicas, sufrieron durísimas campañas de desprestigio que pretendían preparar el terreno para los recortes y las privatizaciones que estaban en marcha. Conscientes de que la declaración sincera de los verdaderos motivos ideológicos de sus políticas causaría un abierto rechazo, los responsables del PP han recurrido a un amplio arsenal de infundios y mentiras.

Usted, señor Rajoy, por mucho que se empeñe, no ha venido voluntariamente a esta Cámara. A usted, señor Rajoy le hemos tenido que traer. Y la prueba la da usted en su discurso, ha dedicado más tiempo a justificar que ha venido porque ha querido y a hablar de la moción de censura que a la contabilidad B del PP y del señor Bárcenas.