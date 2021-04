Entrevista a Blue Jeans por ‘El Campamento’, un thriller clásico del siglo XXI

Por cortesía de White Paper By Blue Jeans, autor de 'El Campamento'.

Han pasado 12 años desde que Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans, saltó a la fama con su novela Canciones para Paula. Tras la publicación de varias trilogías románticas, Blue Jeans decidió dar un paso más allá, dejando atrás los corazones que tanto caracterizaban sus portadas y adentrándose en el mundo del misterio. El thriller La chica invisible fue la primera parte de una trilogía diferente que sus lectores acogieron con mucho cariño desde el principio.

Esta vez, el autor nos sorprende con El Campamento, una nueva novela autoconclusiva repleta de intriga y acción que homenajea a la gran Agatha Christie.

En esta historia, los diez jóvenes más prometedores del país son invitados a un campamento muy especial en los Pirineos por uno de los hombres más ricos de España. El precursor de la idea, busca a alguien joven que le ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que en el futuro ocupe su lugar.

Los jóvenes recibirán formación y serán preparados para convertirse en la mano derecha del millonario, pero solo uno podrá conseguirlo. Disfrutan de la experiencia hasta que los coordinadores del grupo desaparecen y uno de los chicos muere en extrañas circunstancias.

¿Quién es Blue Jeans? ¿Cómo te definirías?

Me definiría como una persona que ha tenido suerte en la vida y que ha conseguido encontrar el camino en algo que le gusta mucho: escribir. Cuando me negaron o me rechazaron, no me desilusioné ni tiré la toalla; por eso llevo 14 libros publicados. Creo que soy una persona trabajadora, muy exigente consigo mismo y que poco a poco ha encontrado lo que buscaba.

¿Siempre tuviste claro que querías ser escritor?

No. He dado muchos tumbos y muchas vueltas hasta que he encontrado mi sitio. Sí me ha gustado siempre leer y escribir, pero no me lo planteaba como una profesión. Con el tiempo me he dado cuenta que esta profesión no la eliges tú, porque por mucho que quieras dedicarte a esto, si no hay una editorial ni unos lectores detrás que te apoyen, no puedes hacer nada.

Acabas de publicar tu nueva novela El Campamento. ¿Cómo está siendo la acogida? ¿Qué mensajes estás recibiendo de tus lectores?

Llevo días sin parar de recibir mensajes a todas horas en las redes sociales. Ya hay gente que se lo ha terminado y la acogida ha sido muy buena. En la editorial están súper contentos con cómo ha salido el libro y creo que, pese a que ha sido muy complicado de escribir por el tema de la pandemia, ha tenido feeling desde el principio. Recibir feedback es lo más importante para mí y estamos todos muy contentos.

¿Qué ventajas e inconvenientes has encontrado al escribir y publicar un libro en plena pandemia?

La verdad es que no ha habido muchas ventajas. Estamos viviendo un momento muy duro y he pasado mucho tiempo triste, enfadado, pendiente de todo y obsesionado con el tema del virus. Yo estoy acostumbrado a escribir en las cafeterías y ha sido la primera vez que he escrito un libro en casa. Además llevo mucho tiempo sin ver a mi familia y al final es algo que afecta a la hora de escribir.

Sin embargo, he pasado muchas horas con mi novia Ester, que fue quien me dio la idea de desarrollar la novela en un campamento. Hemos hablado mucho de la historia y, por primera vez, se ha leído un libro mío. Me esperaba muchas críticas y no ha sido así. Ella también se ha concentrado mucho en el libro, se lo ha creído y eso es muy importante para mí.

El Campamento continúa con esa temática thriller con la que comenzaste en tu última trilogía La chica invisible. ¿Te costó dar ese paso dejando atrás las novelas románticas?

Cuando terminé Algo tan sencillo, pasar a La chica invisible era un riesgo. Era salir de una zona de confort, de algo que ya conoces. Los lectores me conocían por los corazones de las portadas, pero también creo que era algo necesario. No es bueno estancarse ni conformarse, sino que hay que buscar nuevas nuevas etapas y nuevas experiencias, porque puedes terminar aburriéndote de ti mismo y eso es lo peor que te puede pasar.

Soy consciente de que a algunos les gustaban las otras historias, pero es verdad que también he encontrado muchos lectores, tanto nuevos como los antiguos, que también han seguido esta nueva temática. El Campamento es un thriller de toda la vida, con una estructura muy clásica de gente encerrada en un sitio que no puede salir y van pasando cosas, con una buena resolución final a través de giros continuos. Es lo más clásico que puede haber, siempre adaptado al siglo XXI, pues ese es el sello Blue Jeans: la actualidad, personajes de hoy en día y jóvenes que viven situaciones de todo tipo.

¿Crees que el público juvenil es el único que disfruta de tus novelas?

Considero que un libro, sea el que sea, puede leerlo cualquier persona y le puede gustar o no. Una novela juvenil, en principio está dirigida a jóvenes, pero lo puede leer cualquier persona y le puede gustar igual. Tampoco creo en eso de que hay libros para chicos y otros para chicas. Muchas veces me dicen que mis novelas van solo dirigidas a las chicas, pero yo escribo para quien quiera leerme.

Lo que quiero en este nuevo libro es tratar a gente joven, pero no es necesario que vaya dirigido solo a jóvenes. Evidentemente a mí me ponen en la sección de juvenil y estoy súper contento, porque yo escribo literatura juvenil y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Para mí es muy importante este tipo de literatura y lo que intento es que los personajes sean reales.

¿Cómo fue la construcción de los personajes? ¿En qué te basas a la hora de elegir sus nombres?

Tenía claro que quería influencers, instagramers… El personaje de Óliver, que tiene un canal de YouTube dedicado a crímenes, está inspirado en una chica real venezolana que tiene un canal en el que habla de crímenes y de asesinatos. El personaje de Luis, que es predicador, también está inspirado en una persona real, un chico que se dedicaba a hablar de milagros en Internet.

Evidentemente fui cambiando cosas, pero ellos dos están inspirados en eso. Luego quería que hubiese una atleta, porque me parecía curioso lo del salto de pértiga, no lo he visto en ningún libro. También hay una actriz joven… Son personajes que se han ido construyendo muy poquito a poco. De hecho, ni siquiera cuando cuando empecé tenía claro cuál era el “pecado” de cada uno, porque todos tienen un pasado y es una parte muy importante.

En cuanto a los nombres, cuatro de ellos los eligieron los lectores. Hicimos un concurso en Twitter y en Instagram y las chicas que ganaron eligieron los nombres de todas las chicas (Lucía, Natalia, Miren y Victoria), menos el de Eva. Ese lo elegí yo por la cantante de Operación Triunfo, no me escondo. Es una chica que me gusta mucho, me cae muy bien y, en cierta manera, tiene un parecido físico al personaje. Luego está Alexis, en honor al hermano de una muy buena lectora mía en México. Le dije que le iba a poner a uno de mis personajes el nombre de su hermano y así fue. Los demás nombres simplemente me vinieron a la cabeza.

POR CORTESÍA DE WHITE PAPER BY 'El campamento', el nuevo libro de Blue Jeans.

En la primera página de la novela has incluido un mapa del campamento y, más adelante, una lista en la que aparecen los “pecados” de cada personaje. ¿Qué importancia crees que le dará el lector a estos elementos?

Todo lo que hay en esta novela es para facilitar las cosas al lector. Hay gente que se lee los libros muy rápido y otra que tarda igual un mes, entonces se olvidan de quién es quién, porque al haber tantos personajes pueden perderse. No nos cuesta ningún trabajo poner un mapa con la descripción del campamento, con quien está en cada sitio y una lista de personajes para que todo el mundo tenga claro que si se pierde puede recurrir a ellas.

Sí es cierto que la aparición de la lista afecta también a los personajes, porque ellos van a ir descubriendo, a la vez que el lector, esos hechos de los que se les acusa a cada uno. Entonces, es un cebo al lector, para que siga pendiente de la historia, y un incentivo para los personajes.

Durante la novela mencionas en varias ocasiones a Agatha Christie y a su obra Los Diez Negritos. ¿Han sido las novelas de esta gran escritora una fuente de inspiración?

Agatha Christie es un referente desde que era pequeño, es mi autora preferida y gracias a ella me gustan este tipo de novelas. Es la dama del crimen, una mujer que, en una época en la que los hombres eran los que mandaban en la literatura, consiguió ser la autora más venida de la historia. La verdad es que si hay alguien, algún lector, algún chaval joven va a comprarse un libro de Agatha Christie después de leer El Campamento, será una felicidad.

La estructura de mi novela es muy Christie, pero también hay también cosas de la serie Lost.

Los personajes se enfrentan al reto de pasar tres semanas en completa desconexión, sin poder utilizar ningún dispositivo que les permita comunicarse con el exterior. ¿Cómo sería para ti vivir esa experiencia? ¿Serías capaz de pasar tanto tiempo sin hablar con tus seres queridos?

Imagina que te llega una carta en la que dicen que vas a pasar prácticamente unas vacaciones con gastos pagados, en un sitio con instalaciones espectaculares y luego, cuando estás ahí, te dicen que vas a dirigir la sexta fortuna del país. Tres semanas viviendo con gente de tu edad, sin padres, sin ataduras, conociendo a personalidades de ciertos campos… ¿Quién puede rechazar esa oferta? Supongo que todo el mundo haría el esfuerzo.

Es verdad que hay gente enganchada a las redes sociales y a los móviles que no puede vivir sin eso. Pero también hay gente, y a lo mejor me incluyo, que tiene que estar presente siempre. No es que seamos adictos a las redes sociales, es que tenemos que estar contestando a nuestros seguidores porque disfrutamos haciéndolo y porque creo si alguien te escribe tú tienes que contestar, eso ha sido así siempre. En lo personal, en mi caso lo tendría muy complicado, porque yo llamo todas las tardes a mis padres desde hace no sé cuantos años y me costaría no poder llamar casa cada día.

El Club de los Incomprendidos es una de tus trilogías con una adaptación audiovisual que se llevó a la gran pantalla. ¿Crees que una película o serie de El Campamento tendría el mismo éxito?

El tema audiovisual con los libros juveniles españoles es un capítulo aparte. Aquí cuesta una barbaridad que alguien apueste por un libro juvenil. Tuve mucha suerte con El Club de los Incomprendidos, porque la cosa salió bien.

El Campamento es un libro muy visual. Creo que tiene una historia muy de película o de serie y podría tener mucho más éxito, pero yo aquí no me hago ilusiones. Es muy complicado.

Todas tus novelas tienen una banda sonora en la que varían los géneros. ¿En qué te has basado a la hora de crear esta nueva playlist?

Hay una cosa importante y es que lo que aparece en el libro no es lo que el escritor piensa o le gusta. El autor tiene que permanecer a un lado y dejar que sea también el personaje el que destaque. Si soy sincero, busqué canciones del año 2019 de reguetón y fui eligiendo lo que me salía, porque sí que es verdad qua hay cierto gusto musical entre los jóvenes y este género encajaba con algunos de los personajes. También hay una canción de una girl band coreana que, aunque yo sea más clásico, me acabó gustando. Y he metido a Bon Jovi, sí por un gusto personal, porque tiene que haber de todo.

Si tuvieras que definir El Campamento en una frase, ¿cuál sería?

Un thriller clásico del siglo XXI.

Entrevista publicada por Ximena de la Quadra-Salcedo en White Paper by.